Miss Nouvelle-Calédonie 2020, Anaïs Toven

Anaïs Toven est la nouvelle Miss Nouvelle-Calédonie. Née le 12 mars 2001 à Vanuatu, Anaïs mesure 1m70. Elle est actuellement en première année de Licence SVT et souhait plus tard devenir diététicienne ou tout autre métier en lien avec les sportifs. Elle aime voyager, lire et cuisiner. Anaïs a fait de la natation pendant quasiment dix ans à un très haut niveau. Elle a participé plusieurs fois aux championnats de France, à l’étape de la Coupe du monde et a fait des compétitions à l’étranger. Sa spécialité était le dos crawlé sur 100m. Anaïs aime tous les sports nautiques (wake surf, planche à voile, paddle…). C’est une jeune femme généreuse, sérieuse et extravertie. Election Miss France 2020 - Samedi 14 décembre 2019