Miss Nouvelle-Calédonie 2020 est Louisa Salvan (candidate à Miss France 2021)

Originaire de Robinson, dans la banlieue de Nouméa, Louisa Salvan, 19 ans, est la nouvelle Miss Nouvelle-Calédonie. Elle effectue actuellement sa première année de licence en Sciences et Vie de la Terre. Plus tard, elle aimerait être professeur des écoles. Passionnée par la danse et l’équitation, cette jeune étudiante a décidé de mettre fin à sa carrière sportive pour se consacrer pleinement à son rêve : participer au concours de beauté. Un rêve qui devient réalité puisque Louisa Salvan défendra les couleurs sa région le 19 décembre prochain à 21h sur TF1en direct du Puy du Fou.