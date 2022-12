Miss Nouvelle-Calédonie 2022 - Portrait de Océane Le Goff (candidate Miss France 2023)

Originaire d’Arès, en Gironde, Océane Le Goff, 26 ans, est la nouvelle Miss Nouvelle-Calédonie. Diplômée d’un Bachelor à l’École de Gestion et de Commerce à Nouméa, elle travaille actuellement comme conseillère clientèle des professionnels dans le secteur bancaire. Grande habituée des plages paradisiaques, elle est fan des sports nautiques et pratique le kite surf et la plongée sous-marine. La jeune femme est aussi marraine du Collectif BAMP : une association qui soutient les femmes atteintes du syndrome des ovaires polykystiques. De nature authentique et déterminée, Océane Le Goff veut vivre l’aventure des Miss à 100% et devenir la nouvelle reine de beauté. L’élection de Miss France 2023, à suivre en direct samedi 17 décembre 2022 à 21h sur TF1 !