Miss Nouvelle-Calédonie 2023 est Emma Grousset (Candidate à Miss France 2024)

Originaire de Nouméa, Emma Grousset, 21 ans, est actuellement en 2ème année de bachelor en finance, marketing et communication à Nouméa. Son ambition est de se lancer dans l'entreprenariat du commerce de services. Son temps libre est principalement consacré à la pratique du sport et à profiter de ses proches. Elle nage depuis qu'elle a 5 ans pour garder la forme et pratique également la musculation mais ce qui l’anime le plus c’est la danse et les spectacles. Elle est active au sein d’une association offrant réconfort et joie aux patients hospitalisés. Emma Grousset ne manque pas d’humour et aime partager de bonnes ondes autour d’elle. Deviendra-t-elle Miss France 2024 ? L’élection de Miss France 2024 est à suivre en direct du Zenith de Dijon samedi 16 décembre 2023 à 21h sur TF1 et MYTF1.