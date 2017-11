Miss Nouvelle-Calédonie, Levina Napoléon

Levina Napoléon est la nouvelle Miss Nouvelle-Calédonie. Du haut de ses 18 ans, la jeune femme originaire de Nouméa espère rentrer sur son île avec le diadème de Miss France dans ses valises. La jeune femme vient d’obtenir son baccalauréat professionnel Accueil, relation client et usager et souhaite désormais poursuivre avec un BTS Mangement des Unités Commerciales afin de devenir directrice d’un établissement hôtelier. Ses passions dans la vie ? La cuisine, le motocross et les sports extrêmes ! L’élection de Miss France 2018, à suivre en direct samedi 16 décembre 2017 à 21h00 sur TF1 !