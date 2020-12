Miss Pays de La Loire 2020 est Julie Tagliavacca (candidate à Miss France 2021)

Originaire d’Angers, en Maine et Loire, Julie Tagliavacca, 24 ans, est la nouvelle Miss Pays de La Loire. Julie n’en est pas à son coup d’essai et confirme le dicton « jamais deux sans trois » car elle s’est déjà présentée 2 fois au concours. Issue d’un bac+5 marketing stratégie internationale en école de commerce, elle imagine devenir chef de produit dans les cosmétiques ou dans la mode. Julie Tagliavacca est une miss ambitieuse et passionnée et désirerait s’investir pleinement dans la lutte contre le cancer. Clémence Botino, Miss France 2021 lui remettra-t-elle son titre ? L’élection de Miss France 2021, à suivre en direct samedi 19 décembre 2020 à 21h sur TF1 !