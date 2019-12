Miss Pays de la Loire 2020, Yvana Cartaud

Yvana Cartaud est la nouvelle Miss Pays de la Loire. Née le 21 avril 2001 à La Roche sur Yon, Yvana mesure 1m73. Actuellement, elle suit un cursus littéraire pour intégrer une Fac de droit. Plus tard, elle aimerait devenir avocate en droit international spécialisée dans les droits humains. Yvana est passionnée par la lecture et par les voyages. Elle a fait deux ans de judo (de 15 à 17 ans) et fait maintenant de la musculation à la salle de sport. C’est une jeune femme ambitieuse, joyeuse et humble. Election Miss France 2020 - Samedi 14 décembre 2019