Miss Pays de La Loire 2021 est Line Carvalho (candidate à Miss France 2022)

Originaire de Blain, en Loire-Atlantique, Line Carvalho, 20 ans, est la nouvelle Miss Pays de La Loire. Elle est en 2ème année de Classe Préparatoire Aux Grandes Écoles dans le but de devenir plus tard, pilote de ligne. Depuis son couronnement à Miss Loire-Atlantique, la jeune femme plane sur son petit nuage et vise désormais l’écharpe nationale. Line Carvalho est naturelle et ambitieuse. Elle compte bien défendre les couleurs de sa région lors de l’élection de Miss France 2022. Amandine Petit, Miss France 2021 lui remettra-t-elle son titre ? L’élection de Miss France 2022, à suivre en direct samedi 11 décembre 2021 à 21h sur TF1 !