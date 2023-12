Miss Pays de La Loire 2023 est Clémence Ménard (Candidate à Miss France 2024)

Originaire de Beaupréau-en-Mauges, Clémence Ménard, 26 ans, exerce le métier d'infirmière auprès de patients atteints de pathologies lourdes ou en fin de vie. Ses loisirs se concentrent autour de sa passion pour la lecture, la cuisine et les voyages. Son plus grand rêve serait de créer la première maison des Bonnes Fées dans l’Ouest de la France, en tant que marraine, si elle remporte le titre de Miss France 2024. Clémence Ménard est quelqu’un d’exigeant envers soi-même et ne laisse rien au hasard. L’élection de Miss France 2024 est à suivre en direct du Zenith de Dijon samedi 16 décembre 2023 à 21h sur TF1 et MYTF1.