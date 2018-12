Miss Pays de la Loire 2018, Diane Le Roux

Originaire de Versailles, Diane Le Roux est la nouvelle Miss Pays de la Loire. Née le 26 juillet 1996, la jeune femme est en 2ème année de Master Achats et commerce international, en alternance dans une start up parisienne au service achat. Plus tard, elle aimerait devenir acheteuse dans un grand groupe de cosmétique. Diane Le Roux est passionnée par le cinéma et la musique. Cette jeune femme fait du basket depuis le collège. Aujourd’hui, elle joue dans un club de région parisienne en régionale 1. Diane Le Roux est une jeune femme fiable, courageuse et curieuse! L’élection de Miss France 2019, à suivre en direct samedi 15 décembre 2018 à 21h00 sur TF1 !