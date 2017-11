Miss Pays de la Loire, Chloé Guémard

Parmi les 30 prétendantes au sacre de Miss France 2018, il y a Chloé Guémard. Née le 13 avril 1997 à Orsay, la jeune femme est en première année d’un BTS Agricole GPN (Gestion et Protection de la Nature). Son souhait le plus cher ? Participer à la préservation de la faune sauvage en Asie. Chloé Guémard adore les animaux et est passionnée de sensations fortes. Honnête, sportive, simple et déterminée, elle espère faire la différence lors du sacre de Miss France, le 16 décembre prochain ! L’élection de Miss France 2018, à suivre en direct samedi 16 décembre 2017 à 21h00 sur TF1 !