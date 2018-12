Miss Picardie 2018, Assia Kerim

Originaire de Saint Quentin, Assia Kerim est la nouvelle Miss Picardie. Née le 20 mars 1996, la jeune femme est en 3ème année de licence Géographie Aménagement du territoire. Plus tard, elle aimerait se spécialiser dans l’urbanisme ou devenir professeure des écoles. Assia Kerim est passionnée par les arts et la peinture. Cette jeune femme fait du running, de la natation et du fitness en salle. Assia Kerim est une jeune femme altruiste, persévérante et optimiste! L’élection de Miss France 2019, à suivre en direct samedi 15 décembre 2018 à 21h00 sur TF1 !