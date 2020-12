Miss Picardie 2020 est Tara de Mets (candidate à Miss France 2021)

Originaire de Clermont, dans l’Oise, Tara de Mets, 21 ans est la nouvelle Miss Picardie. Elle est actuellement en quatrième année de médecine à Amiens et a pour ambition de devenir chirurgienne. Avec le contexte sanitaire actuel, la clermontoise s’est portée volontaire pour prêter main forte aux hôpitaux. Tara de Mets est une jeune femme audacieuse et dévouée et espère être couronnée Miss France 2021. L’élection est à suivre en direct samedi 19 décembre 2020 à 21h sur TF1 !