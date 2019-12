Miss Picardie 2020, Morgane Fradon

Morgane Fradon est la nouvelle Miss Picardie. Née le 24 mars 1999 à Saint-Martin, Morgane mesure 1m74. Elle est en deuxième année de Licence Langue Etrangère Appliquée anglais/espagnol option italien à Tours. Plus tard, elle aimerait devenir interprète dans la juridiction. Morgane aime particulièrement lire, voyager et jouer du piano depuis qu’elle a 6 ans. Elle est judokate depuis ses 5 ans. Elle est ceinture marron, elle n’est plus qu’à une étape de la ceinture noire. C’est une jeune femme ambitieuse, persévérante et à l’écoute des autres. Election Miss France 2020 - Samedi 14 décembre 2019