Miss Picardie 2021 est Hayate El Gharmaoui (candidate à Miss France 2022)

Originaire de Compiègne, Hayate El Gharmaoui, 21 ans, est la nouvelle Miss Picardie. La jeune femme est étudiante en 3ème année de Bachelor Sport Business, effectue son alternance chez les pompiers volontaires et ambitionne de travailler plus tard dans le droit du sport. Son passe-temps n’est pas de tout repos. Elle est à la tête de sa propre association qui consiste à réaliser des maraudes alimentaires et vestimentaires pour les personnes les plus démunies. De nature volontaire, la compiègnoise prône l’engagement, la tolérance et la solidarité. Hayate El Gharmaoui est une personne persévérante et optimiste. Elle déborde d’envie de pouvoir transmettre ces valeurs qui lui sont chères au grand public le soir du concours. L’élection de Miss France 2022, à suivre en direct samedi 11 décembre 2021 à 21h sur TF1 !