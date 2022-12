Miss Picardie 2022 - Portrait de Bérénice Legendre (candidate Miss France 2023)

Originaire d’Alençon, dans l’Orne, Bérénice Legendre, 26 ans, est la nouvelle Miss Picardie. Elle vit désormais à Amiens et occupait auparavant le poste de chargée de communication au sein d’une grande enseigne de magasins de bricolage avant de se lancer pleinement dans l’aventure des Miss. Elle est très investie dans le milieu associatif et est bénévole à la prévention routière des Hauts-de-France depuis le décès tragique de son frère. Bérénice Legendre est une jeune femme souriante et solidaire. Elle voit le concours de beauté comme un véritable challenge et souhaiterait le remporter pour rendre hommage à son frèreL’élection de Miss France 2023, à suivre en direct samedi 17 décembre 2022 à 21h sur TF1 !