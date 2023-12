Miss Picardie 2023 est Charlotte Cresson (Candidate à Miss France 2024)

Originaire d’Arras, Charlotte Cresson, 23 ans, exerce depuis un an et demi le métier d'opticienne. Les promenades à cheval ou avec son chien dans la nature, la découverte de nouveaux plats au restaurant et le partage de bons moments avec famille et ses amis sont ses activités favorites. Elle accorde une grande importance au bien-être animal et aspire à propager la positivité et la bienveillance envers chacun. De nature sensible et idéaliste, Charlotte Cresson espère porter bonheur à sa région et lui offrir la première place au célèbre concours de beauté. L’élection de Miss France 2024 est à suivre en direct du Zenith de Dijon samedi 16 décembre 2023 à 21h sur TF1 et MYTF1.