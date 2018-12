Originaire de Cognac, Marion Sokolik est la nouvelle Miss Poitou-Charentes. Née le 08 mars 1995, la jeune femme est préparatrice en pharmacie depuis 1 an. Marion Sokolik a fait du piano de ses 10 ans à ses 15 ans. Cette jeune femme pratique du crossfit depuis 1 an et du sport en salle. Marion Sokolik est une jeune femme Généreuse, modeste et respectueuse ! L’élection de Miss France 2019, à suivre en direct samedi 15 décembre 2018 à 21h00 sur TF1 !