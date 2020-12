Miss Poitou-Charentes 2020 est Justine Dubois (candidate à Miss France 2021)

Originaire d’Angoulême, en Charente, Justine Dubois, 24 ans, est la nouvelle Miss Poitou-Charentes. Elle termine actuellement un master 2 en Achats internationaux et innovation pour être chef de projet dans la Haute couture. La charentaise est également engagée contre le harcèlement de rue, une cause qui lui tient particulièrement à cœur car elle en a été victime par le passé. Justine Dubois est tolérante et combative. Elle compte bien véhiculer l’image d’une femme forte lors du prime. L’élection de Miss France 2021, à suivre en direct samedi 19 décembre 2020 à 21h sur TF1 !