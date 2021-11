Miss Poitou-Charentes 2021 est Lolita Ferrari(candidate à Miss France 2022)

Originaire de Tonnay-Charente, en Charente-Maritime, Lolita Ferrari, 24 ans, est la nouvelle Miss Poitou-Charentes. Elle est agent d’accueil et de gestion locative. Issue d’une famille des gens du voyage, elle est fan d’équitation et les chevaux ont toujours fait partie de sa vie. Avenante, déterminée et ambitieuse, Lolita Ferrari n’en est pas à son coup d’essai. Elle avait déjà participé l’an passé à l’élection régionale, touchant le titre du bout des doigts mais terminant finalement première dauphine du concours. Pour la Charentaise, c’est maintenant ou jamais ! Elle veut se surpasser et pourquoi pas gagner l’élection de Miss France 2022, à suivre en direct samedi 11 Décembre 2021 à 21h sur TF1 !