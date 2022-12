Miss Poitou-Charentes 2022 - Portrait de Marine Paulais (candidate Miss France 2023)

Originaire de Cognac, Marine Paulais, 20 ans, est la nouvelle Miss Poitou-Charentes. Elle prépare un BTS esthétique et cosmétique option management en alternance dans l’École Kaaris Formation afin d’avoir un jour l’opportunité d’ouvrir son propre centre de balnéothérapie ainsi qu’une marque de soin balnéo. Depuis plusieurs années, elle soutient une cause en particulier : celle des femmes et des enfants maltraités physiquement et psychologiquement car elle en a elle-même été la victime plus jeune. Marine Paulais est une personne ambitieuse et bienveillante. Elle est bien décidée à défendre les couleurs de sa région le plus loin possible dans l’aventure. L’élection de Miss France 2023, à suivre en direct samedi 17 décembre 2022 à 21h sur TF1 !