Miss Poitou-Charentes 2023 est Lounès Texier (Candidate à Miss France 2024)

Originaire de Niort, Lounès Texier, 19 ans, étudie les arts du spectacle et est en deuxième année à la faculté de Poitiers. Elle apprécie le maquillage, le théâtre, le cinéma et le shopping. Elle est engagée depuis 14 ans pour soutenir l'inclusion des personnes handicapées, sa motivation principale étant sa petite soeur, porteuse de trisomie 21. Lounès Texier est une jeune femme spontanée et naturelle. Pour la charentaise, c’est maintenant ou jamais ! Elle fera tout pour devenir la nouvelle Miss France. L’élection de Miss France 2024 est à suivre en direct du Zenith de Dijon samedi 16 décembre 2023 à 21h sur TF1 et MYTF1.