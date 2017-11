Miss Poitou-Charentes, Ophélie Forgit

Née le 5 décembre 1997 à Rochefort, Ophélie Forgit candidate à l’élection de Miss France. Titulaire d’un BTS MUC (Management des Unités Commerciales), la jeune femme est désormais coach en nutrition et bien-être. Du haut de son mètre 71, la pétillante blonde se décrit comme quelqu’un de souriante, sociable, spontanée et parfois trop franche. Passionnée de maquillage, elle possède une chaîne YouTube où elle fait des tutos maquillages à thème. Elle aime également la cuisine française et mijoter de bons plats pour ses proches. Très sportive, elle a fait du twerling baton, de la danse, de la natation, et de l'équitation plus jeune et s’adonne à la musculation. L’élection de Miss France 2018, à suivre en direct samedi 16 décembre 2017 à 21h00 sur TF1 !