Miss Provence 2018, Wynona Gueraïni

Originaire de Martigues, Wynona Gueraïni est la nouvelle Miss Provence. Née le 30 juillet 1999, la jeune femme est en 2ème année de BTS Management des unités commerciales. Plus tard, elle aimerait créer une entreprise en cosmétologie bio et vegan. Wynona Gueraïni est passionnée par l’art, le cinéma et l’écriture. Cette jeune femme fait a fait de la danse, du raggae, hip-hop et de la danse classique étant petite. Wynona Gueraïni a commencé la boxe vers 16 ans et fait du yoga. Wynona Gueraïni est une jeune femme souriante, avenante et passionnée! L’élection de Miss France 2019, à suivre en direct samedi 15 décembre 2018 à 21h00 sur TF1 !