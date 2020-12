Miss Provence 2020 est April Benayoum (candidate à Miss France 2021)

Originaire d’Éguilles, dans les Bouches-du-Rhône, April Benayoum, 21 ans est la nouvelle Miss Provence. La jeune femme est étudiante en master 1 d’école de commerce et imagine plus tard devenir directrice marketing pour une entreprise de cosmétiques. April Benayoum aime le contact avec les gens et a le sens du partage. Elle s’attend à faire aussi bien voire mieux que Lou Ruat, Miss Provence 2019 et première dauphine de Miss France 2020. L’élection de Miss France 2021 est à suivre en direct samedi 19 décembre 2020 à 21h sur TF1 !