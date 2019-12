Miss Provence 2020, Lou Ruat

Lou Ruat est la nouvelle Miss Provence. Née le 18 octobre 2000 à Corbeil-Essonnes, Lou mesure 1m71. Elle est actuellement en deuxième année de Licence économie-gestion à la Fac d’Aix-en-Provence. Elle souhaite devenir chef de projet marketing. Lou est passionnée de voyages. Elle aime les sports collectifs. Plus jeune, elle a pratiqué de la gymnastique, du volley et du handball. Elle pratique le snowboard en hiver. C’est une jeune femme authentique, souriante et respectueuse. Election Miss France 2020 - Samedi 14 décembre 2019