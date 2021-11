Miss Provence 2021 est Eva Navarro (candidate à Miss France 2022)

Originaire d’Istres, dans les Bouches-du-Rhône, Eva Navarro, 19 ans est la nouvelle Miss Provence. Elle effectue un Bachelor et est actuellement en 2ème année Relation Publique et Événementiel. En parallèle de ses études, elle est engagée envers des associations qui défendent les droits des femmes. Eva Navarro aime être à l’écoute et se montrer généreuse auprès des gens qui l’entourent. Abonnée depuis 2 ans au rang de première dauphine de miss Provence, elle a obtenu l’écharpe cette année et aimerait poursuivre sur cette lancée, en remportant la célèbre couronne. L’élection de Miss France 2022 est à suivre en direct samedi 11 Décembre 2021 à 21h sur TF1 !