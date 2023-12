Miss Provence 2023 est Adélina Blanc (Candidate à Miss France 2024)

Originaire d’Avignon, Adélina Blanc, 25 ans, est chirurgien-dentiste depuis un an dans un cabinet généraliste. Elle désire se spécialiser en orthodontie et passer le concours pour se consacrer à l'esthétique dentaire. Son centre d'intérêt est son métier. Dès que l'opportunité se présentera, elle souhaiterait s'engager auprès des populations démunies qui n'ont malheureusement pas accès aux soins bucco-dentaire, tout cela en alliant prévention et hygiène. Succédant à Chana Goyons, elle prétend désormais à la couronne de Miss France 2024. L’élection de Miss France 2024 est à suivre en direct du Zenith de Dijon samedi 16 décembre 2023 à 21h sur TF1 et MYTF1.