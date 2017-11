Miss Provence, Kleofina Pnishi

Née le 23 juillet 1994, Kleofina Pnishi est la nouvelle Miss Provence. Diplômée d’une licence information et communication, la jeune femme a travaillé pour la communication d’une exposition photo ICONIC dans toute la France et se consacre désormais pleinement à son rêve : devenir actrice. D’ailleurs, les téléspectateurs ont pu apercevoir la jolie kosovare dans la fiction de TF1, Le Mystère du Lac. En plus de sa passion pour le septième art, la jeune femme est une adepte de sport. Elle se rend à la salle quatre fois par semaine et pratique le Fit Boxing deux à trois par semaine. L’élection de Miss France 2018, à suivre en direct samedi 16 décembre 2017 à 21h00 sur TF1 !