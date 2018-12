Miss Réunion 2018, Morgane Soucramanien

Originaire de Sainte Clotilde, Morgane Soucramanien est la nouvelle Miss Réunion. Née le 19 avril 2000, la jeune femme est en 1ère année de DUT Carrière sociale à la Réunion option assistante sociale. Plus tard, elle aimerait devenir assistante sociale ou éducatrice spécialisée. Morgane Soucramanien adore les randonnées et les balades. Cette jeune femme pratique la course à pied et le sport en salle. Elle a fait de la danse classique, du modern-jazz et de la danse contemporaine pendant 11/12 ans mais a arrêté juste avant ses 14 ans. Morgane Soucramanien est une jeune femme généreuse, aimable et serviable ! L’élection de Miss France 2019, à suivre en direct samedi 15 décembre 2018 à 21h00 sur TF1 !