Miss Réunion 2020 est Lyna Boyer (candidate à Miss France 2021)

Originaire de La Possession, Lyna Boyer, 21 ans, est la nouvelle Miss Réunion. Avant son élection régionale, elle était étudiante en bachelor de Management. Elle a décidé de mettre ses études entre parenthèse pour se préparer dans les meilleures conditions au concours Miss France. Plus tard, elle rêve de travailler dans l’industrie de la mode. La jeune réunionnaise milite également contre les violences faites aux femmes. Lyna Boyer est déterminée et espère aller le plus loin possible dans la compétition. L’élection de Miss France 2021, à suivre en direct samedi 19 décembre 2020 à 21h sur TF1 !