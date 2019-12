Miss Réunion 2020, Marie-Morgane LeBon

Marie-Morgane LeBon est la nouvelle Miss Réunion. Née le 26 juin 1998 à Corbeil-Essonnes, Marie-Morgane mesure 1m76. Elle est actuellement en troisième année de Licence AES (Administration Economique et Sociale) à l’Université de la Réunion à Saint-Denis. Plus tard, elle souhaiterait devenir professeur des écoles. Marie-Morgane est passionnée par le mannequinat. Elle a participé au concours Elite Model Look Réunion Island et a gagné le prix espoir. Elle aime également voyager. Marie-Morgane fait de la danse. Plus jeune, elle a fait partie d’une équipe de pom-pom girl et a fait de la danse moderne pendant dix ans. C’est une jeune femme généreuse, simple et respectueuse. Election Miss France 2020 - Samedi 14 décembre 2019