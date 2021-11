Miss Réunion 2021 est Dana Virin (candidate à Miss France 2022)

Originaire de Saint-Denis, à la Réunion, Dana Virin, 22 ans, est la nouvelle Miss Réunion. La jeune femme est étudiante en deuxième année de Master Monnaie Banque Finance et Assurance et prépare ainsi son doctorat pour devenir plus tard, manager dans le secteur bancaire. Depuis son plus jeune âge, elle est passionnée par la mode et représenter son île lors de l’élection de Miss France 2022 est une très grande fierté. Dana Virin a le sens du partage et aime être au contact des gens. À ce jour, seules 2 Miss Réunion ont été élues Miss France. Elle adorerait confirmer le dicton, jamais deux sans trois. L’élection de Miss France 2022 est à suivre en direct samedi 11 Décembre 2021 à 21h sur TF1 !