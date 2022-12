Miss Réunion 2022 - Portrait de Marion Marimoutou (candidate Miss France 2023)

Originaire de Saint-André, Marion Marimoutou, 18 ans, est la nouvelle Miss Réunion.Elle est en 1ère année de Licence sciences sociales à l’université Sainte-Clotilde et a pour vocation de devenir plus tard professeure de SES dans l’enseignement supérieur. La jeune femme aime cuisiner des recettes créoles, s’intéresse à la mode et pratique beaucoup de sport pour s’entretenir. En tant que Miss Réunion, elle est l’ambassadrice de l’association « Sourire de l’enfant » qui contribue à améliorer le quotidien des enfants malades ou handicapés à l’hôpital. Marion Marimoutou ne manque pas d’humour et aime partager de bonnes ondes autour d’elle. Deviendra-t-elle Miss France 2023 ? L’élection de Miss France 2023, à suivre en direct samedi 17 décembre 2022 à 21h sur TF1 !