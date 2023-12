Miss Réunion 2023 est Mélanie Odules (Candidate à Miss France 2024)

Originaire de Saint-Paul, Mélanie Odules, 20 ans, est en reconversion professionnelle. Elle souhaite se réorienter vers des études en soins infirmiers spécialisés en psychiatrie ou envisage de suivre une formation pour devenir hôtesse de l'air. Le chant, la peinture et le sport représentent les trois piliers de son quotidien. Elle est marraine d’une association qui apporte son soutien aux enfants malades. Elle consacre également du temps à sensibiliser et à apporter son aide aux personnes atteintes d’Alzheimer. De nature optimiste et tolérante, elle voit le concours de beauté comme un véritable challenge et souhaiterait le remporter. L’élection de Miss France 2024 est à suivre en direct du Zenith de Dijon samedi 16 décembre 2023 à 21h sur TF1 et MYTF1.