Miss Réunion, Audrey Chane-Pao-Kan

Née le 10 avril 1998, Audrey Chane-Pao-Kan est la nouvelle Miss Réunion 2018. La jeune femme âgée de 19 ans est étudiante en première année d’une licence d’anglais. Sensible et empathique, elle aimerait défendre les femmes maltraitées, les personnes âgées et les enfants malades. C'est aussi une fervente défenseure de la cause animale et de la lutte contre le cancer. Plus tard, elle souhaiterait travailler dans l'enseignement et devenir professeur d'anglais dans le secondaire. L’élection de Miss France 2018, à suivre en direct samedi 16 décembre 2017 à 21h00 sur TF1 !