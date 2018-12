Miss Rhône-Alpes 2018, Pauline Ianiro

Originaire de Viriat, Pauline Ianiro est la nouvelle Miss Rhône-Alpes. Née le 22 avril 1999, la jeune femme est en 1ère année de licence de droit. Elle est également pompier volontaire. Pauline Ianiro est passionnée de chant et d’équitation. Cette jeune femme a fait de l'équitation pendant 7 ans (galop 6) et 7 ans de tennis. Pauline Ianiro est une jeune femme humble, drôle (pleine de vie) et polie! L’élection de Miss France 2019, à suivre en direct samedi 15 décembre 2018 à 21h00 sur TF1 !