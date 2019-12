Miss Rhône-Alpes 2020, Chloé Prost

Chloé Prost est la nouvelle Miss Rhône-Alpes. Née le 15 décembre 1998 à Ecully, Chloé mesure 1m77. Elle est en première année de Master Gestion production logistique et achats à l’IAE de Lyon. Elle aimerait devenir acheteuse dans le luxe. Chloé aime découvrir de nouvelles cultures, voyager et partager de bons moments avec ses proches. Elle a fait du tennis pendant sept ans en compétition (de 10 à 17 ans). Chloé aime faire du ski, du snowboard et aller courir. C’est une jeune femme engagée, persévérante et déterminée. Election Miss France 2020 - Samedi 14 décembre 2019