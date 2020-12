Miss Rhône-Alpes 2020 est Anaïs Roux (candidate à Miss France 2021)

Originaire de Lyon, dans le sud-est de la France, Anaïs Roux, 22 ans est la nouvelle Miss Rhône-Alpes. Elle étudie l’ostéopathie et est en 5ème année. Précédemment, elle avait été élue Miss Lyon en 2019 et avait terminé 3ème dauphine à l’élection régionale. La future ostéopathe a donc décidé de retenter sa chance cette année pour ne rien regretter. Sa ténacité a donc porter ses fruits. La lyonnaise rêve de succéder à Sylvie Tellier, Miss France 2002, 20 ans après. Anaïs Roux adore repousser ses limites et aller de l’avant. Parviendra-t-elle à décrocher le titre tant convoité ? L’élection de Miss France 2021, à suivre en direct samedi 19 décembre 2020 à 21h sur TF1 !