Miss Rhône-Alpes 2021 est Charlotte Faure (candidate à Miss France 2022)

Originaire de Biviers, dans l’Isère, Charlotte Faure, 20 ans, est la nouvelle Miss Rhône-Alpes. Elle finit un BTS Communication et est captivée par le sport, notamment par le volley-ball où elle évolue à Grenoble, en Nationale 2 féminine depuis 10 ans. La passion, le dépassement de soi et l’excellence sont ses principales raisons de vivre. Des valeurs qu’elle aimerait confirmer lors de la compétition à Miss France. Charlotte Faure est une jeune femme authentique et bienveillante. Elle compte bien mettre toutes ses chances de son côté pour gagner et prendre le relais de Sylvie Tellier, Miss Rhône-Alpes 2001 et Miss France 2002. L’élection de Miss France 2022, à suivre en direct samedi 11 décembre 2021 à 21h sur TF1 !