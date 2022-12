Miss Rhône-Alpes 2022 - Portrait de Esther Coutin (candidate Miss France 2023)

Originaire de Sallanches, en Haute-Savoie, Esther Coutin, 24 ans, est la nouvelle Miss Rhône-Alpes. La jeune femme est inscrite auprès de l’ordre des experts comptables en tant que mémorialiste. Elle souhaiterait par la suite exercer le métier d’expert comptable et commissaire aux comptes. Habituée des pistes, elle pratique le ski et le snowboard et a même concouru quelques prix. Si elle devient Miss France, elle aimerait pouvoir agir pour une cause importante à ses yeux, celle de l’éducation des enfants à l’échelle nationale. Esther Coutin est une jeune femme conciliante et dynamique qui compte bien vivre l’aventure à 100% et de se donner les moyens de ses ambitions. L’élection de Miss France 2023, à suivre en direct samedi 17 décembre 2022 à 21h sur TF1 !