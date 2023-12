Miss Rhône-Alpes 2023 est Alizée Bidaut (Candidate à Miss France 2024)

Originaire d’Arnas, Alizée Bidaut, 22 ans, travaille dans la recherche médicale pour les vaccins et les médicaments pour les humains et les animaux. Elle a décidé d'arrêter la gymnastique rythmique il y a un an pour se consacrer pleinement à son parcours dans les concours de Miss. Elle est devenue ambassadrice d’une association qui réalise les rêves des enfants malades. Elle envisage également de soutenir la cause animale. Alizée Bidaut est une jeune femme humble et perfectionniste. Elle est bien décidée à défendre les couleurs de sa région le plus loin possible dans l’aventure. L’élection de Miss France 2024 est à suivre en direct du Zenith de Dijon samedi 16 décembre 2023 à 21h sur TF1 et MYTF1.