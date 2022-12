Miss Roussillon 2022 - Portrait de Chiara Fontaine (candidate Miss France 2023)

Originaire de Perpignan, Chiara Fontaine, 20 ans, est la nouvelle Miss Roussillon.Elle suit des études de psychologie et est en 3ème année à l’université Paul Valéry pour devenir psychologue pour enfants. Elle aime beaucoup dessiner et réaliser des portraits abstraits durant son temps libre. Elle a pratiqué aussi beaucoup de danse classique, contemporaine et moderne étant plus jeune et fait aujourd’hui du crossfit pour maintenir sa bonne forme. La bienveillance et l’authenticité sont les principaux traits de caractère de Chiara. Sera-t-elle couronnée Miss France 2023 ? L’élection de Miss France 2023, à suivre en direct samedi 17 décembre 2022 à 21h sur TF1 !