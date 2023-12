Miss Roussillon 2023 est Élise Aquilina (Candidate à Miss France 2024)

Originaire de Perpignan, Élise Aquilina, 21 ans, est en première année de master en droit public général à Toulouse et vise une carrière d'avocate. Elle s'adonne à la danse classique et est coach de fitness ballet depuis un an, une discipline combinant fitness et danse classique. Elle soutient les associations luttant contre le cancer, notamment le lymphome d'Hodgkin. Elle s'intéresse également à l'égalité hommes/femmes. Élise Aquilina est une jeune femme altruiste et enthousiaste qui compte bien vivre l’aventure à 100% et se donner les moyens de ses ambitions. L’élection de Miss France 2024 est à suivre en direct du Zenith de Dijon samedi 16 décembre 2023 à 21h sur TF1 et MYTF1.