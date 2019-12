Miss Saint-Martin et Saint-Barthélemy 2020, Layla Berry

Layla Berry est la nouvelle Miss Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Née le 1er décembre 1999 à Fort-de-France, Layla mesure 1m73. Elle est actuellement en troisième année de Licence Stratégie et économie d’entreprise à Paris Sorbonne. Elle aimerait travailler plus tard dans la finance. Layla aime la vie associative. Elle fait de la danse classique depuis qu’elle a 3 ans. C’est une jeune femme méthodique qui a des facultés d’adaptation et le sens des responsabilités. Election Miss France 2020 - Samedi 14 décembre 2019