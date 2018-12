Miss Saint-Martin / Saint-Barthelémy 2018, Allison Georges

Originaire de Saint-Martin, Allison Georges est la nouvelle Miss Saint-Martin / Saint-Barthelémy. Née le 05 avril 2000, la jeune femme est en 1ère année de classe préparatoire pour entrer en école d’infirmier. Plus tard, elle aimerait devenir infirmière puéricultrice. Allison Georges est passionnée de danse et de musique. Cette jeune pratique la course à pied. Allison Georges une jeune femme souriante, respectueuse, à l'écoute et sociable. L’élection de Miss France 2019, à suivre en direct samedi 15 décembre 2018 à 21h00 sur TF1 !