Miss Saint-Martin - Saint-Barthélemy 2022 - Portrait de Inès Tessier (candidate Miss France 2023)

Originaire de Talence, en Gironde, Inès Tessier, 20 ans, est la nouvelle Miss Saint-Martin – Saint- Barthélemy. Elle vit aujourd’hui entre Saint-Barthélemy et Montréal où elle est inscrite à l’université pour effectuer sa 2ème année de Licence cinématographique. Passionnée de photographie et de vidéo, elle voudrait dans quelques années devenir reporter et parcourir le monde. Grâce à son titre régional, elle voudrait venir en aide aux associations qui luttent contre le cyberharcèlement, et qui milite en faveur de l’écologie. Inès Tessier est une jeune femme assidue et déterminée. Deviendra-t-elle la première Miss France de ces îles qu’elle représente ? L’élection de Miss France 2023, à suivre en direct samedi 17 décembre 2022 à 21h sur TF1 !