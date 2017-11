Miss Saint-Pierre-et-Miquelon, Héloïse Urtizbéréa

Héloïse Urtizbéréa représentera son archipel le 16 décembre prochain, à l’occasion de l’élection de Miss France 2018. A seulement 18 ans, la jeune femme de 1m80 vient d’obtenir son BAC S et vient de rentrer en première année de médecine à la fac de Bordeaux. Plus tard, elle voudrait devenir Kinésithérapeute. Très sportive, elle pratique l’équitation depuis qu’elle a cinq ans et elle fait de la natation synchronisée, ce qui l’a conduite à faire des compétitions au Canada. L’élection de Miss France 2018, à suivre en direct samedi 16 décembre 2017 à 21h00 sur TF1 !