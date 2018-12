Miss Tahiti 2018, Vaimalama Chaves

Originaire de Papeete, Vaimalama Chaves est la nouvelle Tahiti. Née le 03 décembre 1994, la jeune femme est diplômée d'un Master de management marketing. Elle a été Community Manager dans une salle de musculation pendant 1 an. Elle se consacre cette année à son titre de Miss Tahiti. Vaimalama Chaves fait de la guitare et du ukulélé depuis 10 ans. Cette jeune pratique la gymnastique, la musculation, le fitness, l’athlétisme et le surf. Vaimalama Chaves une femme avenante, curieuse, déterminée et sociable. L’élection de Miss France 2019, à suivre en direct samedi 15 décembre 2018 à 21h00 sur TF1 !