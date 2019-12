Miss Tahiti 2020, Matahari Bousquet

Matahari Bousquet est la nouvelle Miss Tahiti. Née le 10 août 1996 à Papeete, Matahari mesure 1m80. Elle a obtenu une Licence de Langue, Littérature et Civilisation Etrangère anglaise. Elle aimerait soit continuer son Master pour être professeur des écoles ou poursuivre en école de mode. Elle est passionnée par la mode, le dessin, les voyages et la gastronomie. Petite, elle a fait de la danse tahitienne. Aujourd’hui, elle pratique le sport en salle, la randonnée et apprend le surf. C’est une jeune fille authentique, déterminée et amicale. Election Miss France 2020 - Samedi 14 décembre 2019